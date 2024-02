Barsbüttel. Thomas Schreitmüller strebt in Barsbüttel vierte Amtszeit an. Zweimal hatte er keine Gegenkandidaten. Das könnte sich jetzt ändern.

Thomas Schreitmüller hat sich entschieden. Der 56 Jahre alte Bürgermeister strebt in Barsbüttel seine vierte Amtszeit an. Die Wahl ist am Sonntag, 9. Juni. Letzte Zweifel daran, dass er wieder kandidiert, sind weggewischt nach Gesprächen mit der Politik. Voraussetzung war für ihn nämlich eine breite Unterstützung. Die hatte ihm zuerst die CDU garantiert. Die Wählergemeinschaft Bürger für Barsbüttel (BfB) sowie die Grünen haben jetzt binnen einer Woche nachgezogen. Mit der SPD trifft sich der Rathauschef am 19. Februar. Bei dem Votum der Bürger in vier Monaten könnte es spannender werden als bei den Abstimmungen 2012 und 2018. Beide Male gab es keine Kontrahenten. Jetzt haben sich zwei Personen Vordrucke für eine Bewerbung zusenden lassen.