Barsbüttel/Reinbek. Auf der A1 hatte es einen schweren Unfall mit vier Verletzten gegeben. Jetzt mussten sich zwei Männer vor dem Amtsgericht verantworten.

Weil sie sich ein illegales Autorennen geliefert haben sollen, mussten sich am Dienstag zwei 31 und 22 Jahre alte Männer aus Hamburg in einem vor dem Amtsgericht Reinbek verantworten. Am Ende nahm der Prozess eine überraschende Wende.