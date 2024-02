Witzhave. Zahlreiche Beamte durchsuchen Häuser in Trittau, Witzhave und Großhansdorf. Ein 45 Jahre alter Mann wird festgenommen.

Es war eine groß angelegte Aktion: Rund 50 Polizisten haben am Dienstag in Trittau, Großhansdorf und Witzhave zeitgleich Häuser durchsucht. Die Kriminalinspektion Bad Oldesloe und die Staatsanwaltschaft Lübeck ermitteln gegen mehrere Beschuldigte wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln. Bei den Drogen-Razzien wurde ein 45 Jahre alter Mann vorläufig festgenommen, kam später wieder auf freien Fuß. „Es wurden mehrere Durchsuchungsbeschlüsse an insgesamt sechs Anschriften vollstreckt“, sagt Jacqueline Fischer, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Die Beamten beschlagnahmten Kokain, verschreibungspflichtige Arzneimittel und Bargeld.