Großhansdorf. Eine überhitze Batterie in einem Blockheizkraftwerk soll der Grund für die Rauchentwicklung sein. Polizei hat die Straße gesperrt.

Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Dienstagmittag, 6. Februar, mit einem Großaufgebot zur Klinik Manhagen in Großhansdorf ausgerückt. Es habe einen Zwischenfall mit einem Blockheizkraftwerk auf dem Gelände des Krankenhauses gegeben, sagte ein Sprecher der Rettungsleitstelle in Bad Oldesloe. Es gebe keine Verletzten.