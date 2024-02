Reinbek. Der 48 Jahre alte Mann wollte eigentlich auf die Autobahn auffahren. Doch dann kam es anders. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.

Was ist denn da passiert? Plötzlich hat ein Mann einen kuriosen Unfall verursacht – und kann sich an nichts mehr erinnern. Bereits am Donnerstag, 1. Februar, kam es gegen 14.50 Uhr auf der Kreisstraße 80 bei Reinbek in Höhe der Autobahnauffahrt zur Autobahn 24 in Richtung Berlin zu dem Zwischenfall. Wie die Polizei erst am Montag mitteilte, befuhr nach derzeitigem Kenntnisstand ein 48 Jahre alter Mann aus dem Kreis Herzogtum-Lauenburg mit einem grauen Ford die K80 aus Richtung Reinbek kommend.