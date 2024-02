Bad Oldesloe. Mehr als zehn Millionen Euro kostet das Projekt. Auch 50 Seniorenwohnungen entstehen. Wann die Kindertagesstätte öffnet.

Auf diesen Tag haben Oldesloer Bürger lange gewartet: Am Freitag fand in der Kampstraße im Neubaugebiet Claudiussee der erste offizielle Spatenstich für ein Bauprojekt statt, das neben einer betreuten Wohnanlage für Senioren auch den lang ersehnten und in der Kreisstadt dringend benötigten Kita-Neubau umfasst.