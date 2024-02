Siek. Eineinhalb Jahre nach Ende der Sanierung ist die Hauptstraße erneut gesperrt. Wasserleitung beschädigt. Kran muss Spülfahrzeug bergen.

Es ist gerade erst gut eineinhalb Jahre her, dass auf der Hauptstraße in Siek nach elf Monaten Sperrung endlich wieder freie Fahrt herrschte. Neun Monate länger als geplant hatte die Sanierung des 1,4 Kilometer langen Teilstücks zwischen dem Kreisverkehr Am Bürgerpark und der Einmündung in die Alte Landstraße gedauert. Es hatte sich herausgestellt, dass eine Trinkwasserleitung auf einem 250 Meter langen Abschnitt erneuert werden muss.