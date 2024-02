Trittau. Umwidmung für Teilbereich der L93 vom Tisch. Verwaltung soll über Nutzung oder Erwerb weiterer Flächen mit Anwohnern verhandeln.

Wie geht es mit der Umsetzung des Radverkehrskonzeptes in Trittau voran? Zu langsam, so der einhellige Tenor der Politiker im jüngsten Bau- und Umweltausschuss. Der Sitzung war ein gemeinsamer Antrag aller vier Fraktionen vorausgegangen, das Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Konkret ging es um den Abschnitt der Bahnhofstraße und Kirchenstraße, der zwischen den Einmündungen zur Großenseer Straße und Zum Riden liegt. Grundlage für die Diskussion bildete eine von der Gemeinde in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2021 zum Ausbau der L93 in diesem Bereich.