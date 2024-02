Bargteheide. Waldorfschule in Bargteheide lädt für 3. Februar zum Tag der offenen Tür. Warum der Förderverein acht Millionen Euro investiert hat.

Wer von Ahrensburg kommend Bargteheide auf dem Westring umfährt, entdeckt schon bald rechter Hand einen Bau, der so gar nicht in die Landschaft zu passen scheint. Der zwei- und dreigeschossige Komplex beeindruckt vor allem durch das luftig-leicht erscheinende Tragwerk des zwölf Meter hohen Kerngebäudes, dessen Dach zum Haupteingang hin abfällt wie eine Sprungschanze. Doch in dem architektonischen Juwel residiert nicht etwa eine hippe Softwarefirma, ein Geldinstitut oder eine Krankenkasse. Der innovative Bau ist das Domizil der Freien Waldorfschule Bargteheide, der einzigen im Kreis Stormarn.