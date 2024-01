Bad Oldesloe/Bargteheide. Zwischen Bad Oldesloe und Bargteheide müssen auf der Autobahn kaputte Betonplatten schnellstens saniert werden. Der Zeitplan.

Autofahrer müssen auf der A1 in Stormarn im Februar mit langen Staus rechnen. Zwischen den Anschlussstellen Bad Oldesloe (Nummer 26) und Bargteheide (27) werden in einer Sofortmaßnahme Betonplatten saniert. Der Verkehr wird einspurig an dem vier Kilometer langen Baustellenbereich vorbeigeführt. Dabei gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Auf der Autobahn zwischen Lübeck und Hamburg sind täglich rund 100.000 Fahrzeuge unterwegs, darunter ein großer Anteil an Lkw.