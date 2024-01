Ammersbek. Gleich mehrere Straßen in Ammersbek sind betroffen. Ein Techniker verrät, weshalb die Reparatur so lange dauern kann.

Im Ammersbeker Ortsteil Hoisbüttel ist in mehreren Straßen aktuell die Straßenbeleuchtung ausgefallen. Wie die Gemeinde mitteilt, sind die Straßen Am Gutshof, Ohlstedter Straße, Am Kamp, Grootkoppel und der Bereich rund um die Straßen Volksdorfer Weg, Moorweg und An der Lottbek betroffen.