Bargteheide/Hamburg. Hans Peter Korff arbeitet an Memoiren. Warum seine Film-Frau doch zur TV-Serie stieß – und was Gründgens über Maximilian Schell dachte.

Schauspieler Hans Peter Korff ist einer der beliebtesten TV-Darsteller Deutschlands. Er wirkte in mehr als 160 Film- und Fernsehproduktionen mit. Einem breiten Publikum wurde der Hamburger insbesondere durch seine Rolle als Familienvater Sigi Drombusch in der Fernsehserie „Diese Drombuschs“ bekannt. Obwohl die Figur in der dritten Staffel den plötzlichen Filmtod stirbt, ist sie bei den Fans der Kultserie aus den 80er-Jahren nicht in Vergessenheit geraten. Noch heute passiert es Korff immer wieder, dass er auf der Straße als Vater Drombusch angesprochen wird.