Reinbek. Elternverein zieht sich zurück, Reinbek muss handeln. Neue Struktur soll auch viele Vorteile für die Kinder mit sich bringen.

Die Ganztagsbetreuung in Reinbek ist am Dienstag, 30. Januar, Thema im Schul- und Sozialausschuss. Er findet ab 19.30 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses (Hamburger Straße 5–7) statt. Wie berichtet, wird sich die Organisation der Ganztagsbetreuung in der Stadt verändern. Bislang kooperiert die Stadt Reinbek als Schulträger mit ehrenamtlich geführten Elternvereinen und Trägern der öffentlichen Wohlfahrtspflege, um an allen Grundschulen und an der Gemeinschaftsschule eine offene Ganztagsbetreuung anzubieten.