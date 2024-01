Bad Oldesloe. Ab sofort sollen Stormarner ihren Wagen von zu Hause aus zulassen können. Doch wie gut funktioniert der digitale Service?

In der Theorie klingt es gut: Das Projekt i-Kfz des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) möchte es Bürgerinnen und Bürgern ermöglichen, Autos online an-, ab- und umzumelden. Der Vorgang soll bequem von zu Hause aus abgewickelt werden können, Unterlagen sollen per Post zugesandt werden. Das spart im Idealfall den Weg zur Zulassungsstelle und die Wartezeit vor Ort. Das Projekt ist nicht neu. Was die Realisierung betrifft, hapert es aber vielerorts noch.