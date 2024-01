Großhansdorf. Kirchengemeinde wollte Personalie erst später publik machen. Wechsel wirft Fragen zur künftigen Stellenverteilung in der Region auf.

Auf der Homepage der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Großhansdorf-Schmalenbeck ist auch am vergangenen Wochenende kein Hinweis darauf zu finden, dass Pastor Matti Schindehütte bereits zum 1. Februar seinen Dienst in der Waldgemeinde quittiert. Auf Nachfrage unserer Redaktion, warum die Gemeinde mit der Information so lang hinterm Berg hält, sprechen sowohl Schindehütte als auch die Vorsitzende des Kirchengemeinderats, Bettina Wache-Möhle, von einer „Null-Nachricht“. Also eine, die keinerlei relevanten Inhalt hat? Der Weggang des Pastors und vertrauten Seelsorgers dürfte zumindest in den Augen der Gläubigen nicht in diese Kategorie fallen.