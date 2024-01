Barsbüttel. Die Arbeiten strecken oder alles auf einen Schlag machen? Gutachter prüft beste Variante. Wird Schwimmen nach der Überholung teurer?

Die Filteranlage ist in die Jahre gekommen und könnte jederzeit den Geist aufgeben. Auch die Lüftungstechnik müsste demnächst erneuert werden. Doch damit nicht genug. Der Sanierungsbedarf in der Barsbütteler Schwimmhalle ist enorm. Über die Kosten wurden die Parteien im Sommer 2023 informiert. Es besteht inzwischen Einigkeit, dass die Sportstätte in großem Umfang für rund sechs Millionen Euro ertüchtigt wird. Ob es besser ist, die Arbeiten in einem Rutsch zu vollziehen oder sie abschnittsweise anzugehen, soll bei einer Vorplanung von einem externen Dienstleister ermittelt werden.