Die B75 ist bei Bad Oldesloe wieder frei. Die Sperrung sei am Freitagvormittag, 26. Januar, aufgehoben worden, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr (LBV). Die Bundesstraße war seit drei Wochen in Höhe Blumendorf gesperrt, nachdem sie am Abend des 2. Januar infolge starker Regenfälle überflutet worden war.