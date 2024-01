Reinbek. Eigentlich sollten die dringend benötigten Container längst aufgestellt sein. Warum das noch nicht passiert ist und wie es weitergeht.

Eigentlich war es anders geplant: An der Straße Krabbenkamp im gleichnamigen Reinbeker Stadtteil, wo eigentlich längst Container für Geflüchtete stehen sollten, ist aktuell noch nicht viel zu sehen. Wie berichtet, plant die Stadt an dem Standort, an dem bereits 2015 ein Containerdorf für Flüchtlinge errichtet worden war, erneut eine temporäre Unterkunft, die für 32 alleinreisende Männer aus arabischen Ländern eine vorübergehende Bleibe sein soll.