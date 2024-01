Steinburg. Kinderstadt des Kreisjugendrings schlägt ihre Zelte im Sommer im Steinburger Ortsteil Mollhagen auf. In Kürze beginnt die Anmeldephase.

Jungen und Mädchen, die im Sommer bei der Kinderstadt Stormini dabei sein möchten, sollten sich diesen Termin vormerken: Am Donnerstag, 1. Februar, beginnt der Anmeldezeitraum für das Demokratieplanspiel des Kreisjugendrings (KJR) Stormarn, das in diesem Jahr seine Lager vom 21. bis 27. Juli auf dem Gelände der Grundschule Mollhagen in der Gemeinde Steinburg aufschlägt.