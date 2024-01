Glinde. Der Verein Theoter ut de Möhl veranstaltet Konzert am 2. März. Die Gruppen präsentieren Cover-Hits und eigene Kompositionen.

Die Veranstaltung ist fester Bestandteil des Glinder Kulturprogramms. Sie heißt „Glinde rockt“ und wird vom Verein Theoter ut de Möhl organisiert. In diesem Jahr ist der Termin am Sonnabend, 2. März. Ab 19 Uhr stehen die Musiker auf der Bühne des Bürgerhauses (Markt 2). Vorstandschef Wolfgang Pohlmann hat zwei Bands engagiert, die erstmals ihr Können in der Stadt zeigen.