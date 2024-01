Reinfeld. Geschäft in Reinfeld sollte eigentlich schon vor dreieinhalb Jahren Eröffnung feiern. Doch das Vorhaben stand unter keinem guten Stern.

Eigentlich sollte es bereits vor dreieinhalb Jahren so weit sein: Mit reichlich Verzögerung hat Hamburgs größter Fahrradhändler, die Bike and Outdoor Company (B.O.C.), jetzt ihre erste Filiale in Stormarn eröffnet. In Reinfeld, direkt an der Autobahn 1, ist die neue Niederlassung entstanden. Dem Unternehmen zufolge handelt es sich um das größte Fahrradfachgeschäft Schleswig-Holsteins.