Ahrensburg. Wer aktuell durch Ahrensburg und Umgebung geht, könnte einer Bache und ihrem Nachwuchs begegnen. Sie gelten oft als aggressiv. Zu Recht?

Diesen Anblick erlebt man nicht alle Tage: Wie berichtet, waren am Dienstagabend, 23. Januar, in der Ahrensburger Innenstadt und Umgebung mehrere Wildschweine gesichtet worden. Der Vorfall erregte Aufsehen, Bürgerinnen und Bürger posteten Fotos der Tiere. Auch aktuell könne es laut Polizei noch passieren, dass Menschen in Ahrensburg Wildschweinen begegnen.