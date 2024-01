Oststeinbek/Wentorf. Oststeinbeker hat laut Gericht sechs Tankstellen und zwei Spielhallen überfallen. Sein Geständnis bewahrte ihn nicht vor dem Gefängnis.

Die Bitte seines Verteidigers Andreas Mroß um ein mildes Urteil für seinen Mandanten war vergebens: Am 19. Verhandlungstag (Dienstag, 23. Januar) hat die Große Strafkammer des Landgerichts Lübeck den 27 Jahre alten Angeklagten aus Oststeinbek zu zehn Jahren und neun Monaten Gefängnisstrafe verurteilt. Die Kammer sieht es als erwiesen an, dass sich der 27-Jährige in einer ganzen Serie von acht Tankstellen- und Spielhallenüberfällen gleich mehrfach des besonders schweren Raubes sowie besonders schwerer räuberischer Erpressung schuldig gemacht hat.