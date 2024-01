Bad Oldesloe. Eine Zeugin fiel auf der Autobahn bei Ahrensburg die auffällige Fahrweise des Sattelzugs auf. Die Frau alarmierte die Polizei.

Beamte des Polizeiautobahn- und Bezirksreviers Bad Oldesloe haben am Montagabend, 22. Januar, nach einem Hinweis einen betrunkenen Lkw-Fahrer auf der A1 gestoppt. Gegen 21.30 Uhr meldete eine Zeugin einen auffällig fahrenden Sattelzug auf der Autobahn in Höhe der Anschlussstelle Ahrensburg in Fahrtrichtung Norden. Die Beamten zogen den Lkw daraufhin aus dem Verkehr und kontrollierten den Fahrer auf dem Gelände des Polizeiautobahnrevieres Bad Oldesloe.