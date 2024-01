Großhansdorf. Lions Club Ahrensburg plant Benefizkonzert in der Auferstehungskirche. Dieser Komponist steht im Mittelpunkt des Abendprogramms.

Das 17. Benefizkonzert des Lions Clubs Ahrensburg steht ganz im Zeichen des Schaffens von Felix Mendelssohn Bartholdy. Am Dienstag, 13. Februar (20 Uhr), erklingen in der Auferstehungskirche Großhansdorf-Schmalenbeck (Alte Landstraße 20) geistliche Werke aus der Feder des Komponisten. Zu Gast sind das Jugend-Sinfonieorchester Ahrensburg und der Ahrensburger Kammerchor. Gesangssolistin des Abends ist die Sopranistin Caroline Bruker, die Leitung liegt in den erfahrenen Händen von Sönke Grohmann.