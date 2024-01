Monella Caspar und Benny Hiller stellen in der Wassermühle Trittau ihr Programm „Kisses from Berlin“ vor.

Trittau. Was passiert, wenn ein singender Pianist und Komponist, der liebend gern den androgynen Latin Lover spielt, auf eine püppchenhafte Modedesignerin mit einem Hang zur Extravaganz und Freude am Rollenspiel trifft? Im Fall der beiden Berliner Monella Caspar und Benny Hiller entstand daraus eine künstlerische Zusammenarbeit. Als Duo Schwarzblond konzipieren sie unter dem Label „The Fine Art Of Glamourtainment“ nicht nur eigene Bühnenprogramme, sondern haben außerdem mehrere Musikalben und DVDs veröffentlicht.

Das Programm, mit dem die beiden Künstler am Sonnabend, 27. Januar (20 Uhr), in der Wassermühle Trittau (Am Mühlenteich 3) zu Gast sind, trägt den Titel „Kisses from Berlin“. Damit wollen Schwarzblond dem Publikum ein Fest für Ohren und Augen bieten. Denn die Kostüme, die Monella Caspar für die Shows kreiert, sind ein absoluter Hingucker und tragen zu einer Atmosphäre ähnlich der in Revue- und Varietétheatern bei.

Wassermühle Trittau: Schwarzblond bringen Berlins Glamour aufs Land

Benny Hiller sagt: „Unser Motto lautet ,Vier-Okataven-Gesang trifft auf Haute Couture‘. Wir unterhalten die Zuschauer mit einer Mischung aus Show, eigenen Songs, Comedy und kabarettistischen Elementen.“ Die Texte der selbst verfassten Lieder sind meist auf Deutsch, aber auch auf Englisch. Wenn Zuschauer sich fragen, warum sie nichts verstehen, liegt das wahrscheinlich nicht an ihrem Gehör, sondern daran, dass Hiller in einigen Fällen eine Fantasiesprache verwendet. „Weil dann die Menschen mehr auf die Musik achten“, erläutert der Komponist. Dieser Kunstgriff ist ein Mittel, um zu erreichen, dass die Melodie intuitiv emotional erfasst wird – ohne Filter durch ein vorgegebenes Thema.

Performance auf dem Piano: Immer wieder bauen die Künstler kleine Tanzeinlagen in ihre Programme ein.

Foto: Benny Hiller

„Was uns ausmacht, ist der Wechsel von rockig und poppig, Tiefgreifendem und Leichtem, der einen regelrechten Gefühlsschauer erzeugt“, beschreibt Hiller. Gemäß ihrer Devise „Lachen – Staunen – Gänsehäuten“. Wortspiele sind Bestandteil des Repertoires, ebenso wie die Comedygedichte von Hiller. Er hat sie im Gedichtband „Der kleine Grins“ verewigt. Monella Caspar hat ebenfalls ein Buch geschrieben: Ihre Autobiografie trägt den Titel „Vorhang auf“. Die CD zum Programm ist im Dezember erschienen.

Schwarzblond mögen schnuckelige Kleinkunststätten wie in Trittau

Für Schwarzblond ist es nicht der erste Auftritt in der Wassermühle. Hiller findet die „Location süß, alles in Holz. Wir mögen manchmal auch so schnuckelige Kleinkunststätten“, sagt er. In Trittau kommen auch Instrumente wie die „Spacegitarre“ zum Einsatz, die beim Publikum für verwunderte Blicke sorgt. „Sie hat nur eine Saite und wir steuern damit einen Synthesizer an“, erläutert Hiller.

Caspar schlüpft in unterschiedliche Musikrollen, singt mal Tango oder frei Berliner Schnauze, dann wieder tritt sie huldvoll wie eine Prinzessin ans Mikrofon. Die Inspiration für ihre Programme beziehen die beiden Künstler aus Alltagsbeobachtungen und eigenen Erfahrungen. Benny Hiller sagt: „Wir nehmen uns auch gern selbst auf die Schippe.“

Karten zu 20,– sind im Buchladen Anja Wenck, Poststraße 31, erhältlich.