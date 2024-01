Polizei Stormarn: Einbrecher stehlen Getränke aus Lagerhalle

Kriminelle dringen in Lagerhalle in Reinfeld ein und machen Beute im Wert von 900 Euro. Zum Transport setzen sie auf kreative Lösung.

Kriminelle haben in einem Getränkelager in Reinfeld zugeschlagen (Symbolbild).

Reinfeld. Unbekannte sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18. und 19. Januar, in eine Lagerhalle im Zentrum von Reinfeld eingebrochen und haben Getränke im Wert von rund 900 Euro gestohlen. Die Polizei in der Karpfenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach Angaben der Beamten verschafften sich die Kriminellen zu einem unbekannten Zeitpunkt zwischen 22 Uhr am Donnerstagabend und 9 Uhr am Freitagmorgen Zugang zu dem Gebäude an der Paul-von-Schoenaich-Straße. Sie entwendeten unter anderem mehrere Bierfässer und volle Getränkekisten.

Polizei ermittelt: Einbrecher transportieren Getränke in Reinfeld mit Mülltonne ab

Zum Abtransport ihrer Beute nutzten die Täter laut Polizei einer Mülltonne, die später in der Nähe des Tatortes gefunden wurde. Jetzt bitten die Ermittler Personen, die in der Nacht zu Freitag etwas Verdächtiges im Reinfelder Zentrum beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 04533/79340-0.