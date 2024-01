Patient aus Oldesloer Krankenhaus verschwunden

Bad Oldesloe. Die Stormarner Polizei sucht dringend nach einem 87 Jahre alten Mann, der am Donnerstag, 11. Januar, die Asklepios Klinik in Bad Oldesloe unbemerkt verlassen hat. Um 12.40 Uhr war in dem Krankenhaus an der Schützenstraße aufgefallen, dass Gerhard-Heinrich D. nicht mehr auf seiner Station war. Eine sofortige Fahndung blieb ergebnislos.

Da der Rentner altersdement ist und sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung. Gerhard-Heinrich D. ist mutmaßlich zu Fuß mit einem Gehstock unterwegs.

87-Jähriger aus Klinik verschwunden: Er ist altersdement

Der Vermisste ist Brillenträger und hat auf beiden Ohren Hörgeräte. Der schlanke Mann trägt vermutlich eine graue Jacke oder einen langen Mantel und schwarze Schuhe. Zuletzt hatte er einen Anzug sowie ein weißes Oberhemd an.

Wer Herrn D. gesehen hat oder sachdienliche Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird um Hinweise unter der Notrufnummer 110 oder der Polizei in Bad Oldesloe unter Telefon 04531/501-0 gebeten.