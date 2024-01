Polizei Stormarn: Diebe stehlen in Reinfeld gelben Rasentraktor im Wert von 8000 Euro

Auffällige Farbgebung: So oder so ähnlich sieht der Rasentraktor der Marke Stiga aus, den Unbekannte vom Gelände des Schulzentrums Reinfeld gestohlen haben.

Reinfeld. In Reinfeld haben dreiste Diebe am helllichten Tag zugeschlagen: Unbekannte haben am Sonntag, 7. Januar, einen Rasentraktor entwendet, der nach bisherigen Erkenntnissen der Reinfelder Polizei auf einem Pkw-Anhänger abgestellt war. Der Anhänger war auf dem Gelände des Schulzentrums Reinfeld am Bischofsteicher Weg geparkt. Die Tatzeit gibt die Polizei mit etwa 13 Uhr an.

Der gestohlene Aufsitz-Rasenmäher der Marke Stiga Park hat eine prägnante gelbe Farbe und ist mit einem Schneeräumschild der Marke Stieger ausgestattet. Sein Wert wird mit rund 8000 Euro angegeben.

Polizei Stormarn: Diebe nutzen gelben Rasenmäher als Fluchtfahrzeug

Nach Angaben einer Polizeisprecherin wurde der Traktor mit einem Originalschlüssel gestartet und von dem Anhänger hinuntergefahren. Kurios: Statt ihn zum Weitertransport auf einen anderen Anhänger zu verladen, soll der Dieb den erbeuteten Traktor zugleich als Fluchtfahrzeug genutzt haben. Ob der Täter mit dem Schneeräumschild auch die Fahrbahn der Fluchtroute von Schnee geräumt hat, ist nicht bekannt.

Es könnte sein, dass der Rasentraktor sich noch in Reinfeld oder Umgebung befindet. Die Polizei in Reinfeld sucht Zeugen: Wer kann Angaben zum Verbleib des Fahrzeuges, zu Tatverdächtigen oder der von diesen genutzten Fahrstrecke machen? Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04533/79340-0 entgegen.