Einbrecher stehlen Smartphones und Bargeld aus Telekom-Shop

Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt nach Tat in Bargteheide. Wie die Kriminellen in das Geschäft an der Bahnhofstraße gelangten.

In Bargteheide sind Unbekannte in einen Telekom-Shop eingebrochen (Symbolbild).

Bargteheide. Unbekannte sind in Bargteheide in einen Shop der Telekomeingebrochen und haben mehrere Smartphones sowie Bargeld entwendet. Wie die Polizei informierte, hatten die Kriminellen in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 5. und 6. Januar, ein Element der Glasfassade mit einem Gullydeckel eingeschlagen und sich so Zutritt zu dem Laden an der Bahnhofstraße verschafft.

Der genaue Wert der Beute ist noch unklar. Der Einbruch muss sich laut Polizei in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Freitagabend und 7.15 Uhr am Sonnabendmorgen ereignet haben. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich unter Telefon 04102/809-0 melden.

Es ist der zweite Einbruch in ein Geschäft in Bargteheide binnen weniger Tage. In der Nacht vom 2. auf den 3. Januar waren Kriminelle in einen Bootsfachhandel an der Heinrich-Hertz-Straße im Gewerbegebiet eingebrochen. Sie erbeuteten Motoren und Navigationsgeräte im Wert einer niedrigen, sechsstelligen Summe.