Polizei Bargteheide: Einbrecher räumen Bootshandel leer

Bargteheide. Spektakulärer Einbruch in Bargteheide: Unbekannte sind in die Räume eines Bootsfachhandels an der Heinrich-Hertz-Straße eingedrungen und haben Zubehör im Wert einer niedrigen sechsstelligen Summe entwendet. Wie die Polizei jetzt informierte, schlugen die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 2. Januar, 17.45 Uhr, und Mittwoch, 3. Januar, 8.30 Uhr, bei dem Geschäft im Gewerbegebiet zu.

Nach Geschäftsschluss verschafften die Kriminellen sich demnach Zugang zum Werkstatt- und Verkaufsbereich der Firma, indem sie eine Außentür aufbrachen. Anschließend transportierten sie eine Vielzahl von Bootsantrieben, Außenbordmotoren und Navigationsgeräten ab. Aufgrund der Größe und Schwere einzelner Zubehörteile müssen die Täter laut Polizei ein Fahrzeug genutzt haben.

Bargteheide: Einbrecher erbeuten Bootszubehör im Wert von sechsstelliger Summe

Die genaue Schadenshöhe ist noch unklar. Die Ermittlungen hat das Wasserschutzpolizeirevier Lübeck übernommen. Auch wenn der Tatort nicht in unmittelbarer Nähe eines Gewässers liege, sei die Wasserschutzpolizei aufgrund ihrer besonderen Expertise in dem Bereich für Delikte im Zusammenhang mit Schifffahrts- und Bootszubehör zuständig, erklärt Sandra Kilian, Sprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise an Telefon 04502/86 28 30.