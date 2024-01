Polizei Stormarn: Kripo ermittelt nach Einbruch in Trittau

Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt nach Einbruch an Hamburger Straße und sucht Zeugen. Was bislang bekannt ist.

Trittau. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt nach einem Einbruch in Trittau. Am Freitag, 5. Januar, waren Unbekannte den Beamten zufolge in ein Einfamilienhaus an der Hamburger Straße eingedrungen. Die Kriminellen gelangten in das Gebäudeinnere, indem sie ein Fenster aufbrachen, und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen.

Die Bewohner waren laut Polizei während des Einbruchs nicht zu Hause. Den Tatzeitraum geben die Beamten mit 9.55 bis 20.30 Uhr an. Angaben zur Beute und zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit nicht machen. Für die weiteren Ermittlungen hofft die Kripo auf Hinweise von Zeugen. Die Beamten sind unter Telefon 04102/809-0 erreichbar.