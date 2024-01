Polizei Stormarn: Milchlaster bleibt in Straßengraben stecken

Bargteheide. Für einen Lkw-Fahrer in Bargteheide ist die Fahrt am Freitagmorgen, 5. Januar, in einem Straßengraben geendet. Der Tankwagen mit 5000 Litern Milch kam laut Polizei gegen 7.20 Uhr auf der Jersbeker Straße (K56) in Richtung Jersbek von der Fahrbahn ab und geriet auf den rechts angrenzenden Grünstreifen. Wegen des aufgeweichten Bodens rutschte das tonnenschwere Fahrzeug in einen Graben und blieb dort stecken.

Der 62 Jahre alte Fahrer des Milchlasters war den Beamten zufolge zuvor einem entgegenkommenden Fahrzeug ausgewichen, welches sehr weit in der Mitte der Straße gefahren sei. Nur durch das Ausweichmanöver habe der Mecklenburger einen Zusammenstoß verhindern können. Der 62-Jährige blieb laut Polizei unverletzt. Der Lkw soll im Laufe des Freitags geborgen werden.

Die Polizei Bargteheide hat die Ermittlungen übernommen und sucht den Fahrer des entgegenkommenden Wagens. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04532/7071-0 zu melden.