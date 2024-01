Polizei Stormarn: Einbruch in Vereinsheim des SV Großhansdorf

Großhansdorf. Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 3. und 4. Januar, in das Vereinsheim des SV Großhansdorf eingebrochen. Wie die Polizei informiert, brachen die Kriminellen die Außentür des Gebäudes am Kortenkamp auf, um sich Zutritt zu der Geschäftsstelle des Sportvereins und zu den Umkleiden zu verschaffen.

Die Einbrecher müssen den Beamten zufolge in der Zeit zwischen 15.30 Uhr am Mittwochnachmittag und 9.15 Uhr am Donnerstagvormittag zugeschlagen haben. Ob sie Beute machten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Ahrensburg ermittelt und sucht Zeugen, welche im Tatzeitraum Personen auf dem frei zugänglichen Gelände des Sportplatzes am Kortenkamp beobachtet haben. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 04102/809-0 entgegen.