Polizei Stormarn: Drei Jugendliche aus Heim seit Silvesternacht vermisst

Bad Oldesloe. Die Polizei fahndet nach drei Jugendlichen im Alter von 13, 14 und 16 Jahren, die im Kinder- und Jugendhaus St. Josef in Bad Oldesloe untergebracht und seit der Silvesternacht verschwunden sind. Die Polizeidirektion Ratzeburg geht davon aus, dass sie die Betreuungseinrichtung gemeinsam verlassen haben. „Umfangreiche Suchmaßnahmen im Umfeld der Vermissten führten bisher nicht zur Ermittlung eines Aufenthaltsortes“, sagt Sprecherin Sandra Kilian. Sie hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Leonie-Katharina F. (13) leidet an Epilepsie und muss regelmäßig Medikamente einnehmen.

Foto: Polizei

Bei den verschwundenen Jugendlichen handelt es sich um zwei Mädchen und einen Jungen. Leonie-Katharina F. (13) leidet an Epilepsie und muss regelmäßig Medikamente einnehmen. Das dürfte laut Polizei in den vergangenen Tagen nicht der Fall gewesen sein. Deshalb könne eine Eigengefährdung zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Die Gesuchte ist circa 1,65 Meter groß, dunkelhaarig und von kräftiger Statur. Sie trägt eine dunkle Hose und eine sandfarbene Jacke. Tia-Shaleen M. (14) misst ebenfalls rund 165 Zentimeter und ist vom Körperbau robust sowie schwarzhaarig. Sie ist bekleidet mit einer dunklen Hose und einer grau-schwarzen Jacke.

Nach Mike Leon P. (16) wird gefahndet.

Foto: Polizei

Mike Leon P. (16) beschreibt die Polizei so: 1,85 Meter, schlank und kurzgelocktes blondes Haar. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er einen grauen Hoodie, eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke. Personen, die die Jugendlichen gesehen haben oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, die Polizei unter der Telefonnummer 0431/501-0 oder über den Notruf 110 zu kontaktieren.

2022 waren 35 Personen aus dem Heim vermisst gemeldet

In dem an der Straße Wendum gelegenen Heim in der Kreisstadt werden pro Jahr rund 270 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene betreut. Sie sind aus den verschiedensten Gründen dort untergebracht: Ursachen können schwierige Familienverhältnisse, erkrankte oder überlastete Eltern, Scheidung und auch häusliche Gewalt sein. 2022 waren 35 junge Menschen vermisst gemeldet. Das erfolgt, wenn sie nicht zu der erwarteten Zeit in der Wohngruppe sind.

Newsletter für Stormarn und Umgebung Hier den kostenlosen Newsletter bestellen: täglich kompakt informiert. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Über viele Jahrzehnte ist das Kinder- und Jugendhaus St. Josef von katholischen Ordensschwestern geleitet worden. Seit 2006 steht die Diplom-Psychologin Birgit Brauer an der Spitze. Stefan Götting ist pädagogischer Leiter.