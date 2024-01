Hilfsbereitschaft wurde 80-Jährigem zum Verhängnis

Als der Senior auf dem Famila-Parkplatz in Reinbek nach Kleingeld sucht, stiehlt der Kriminelle ihm unbemerkt 800 Euro.

Reinbek. Die Hilfsbereitschaft eines 80-jährigen Senioren hat am vergangenen Sonnabendmittag (30. Dezember) ein unbekannter Trickdieb eiskalt ausgenutzt. Unter einem Vorwand hat er dem Senior auf 800 Euro gestohlen.

Der Unbekannte sprach den 80-Jährigen gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz des Famila-Marktes an der Liebigstraße an. Zunächst bat er ihn nach einer vermeintlichen Autopanne um Hilfe und wenig später um den Wechsel von Kleingeld. Als der Glinder Senior in seinem Portemonnaie nach Kleingeld suchte, zog der Fremde ihm unbemerkt Geldscheine im Wert von mehr als 800 Euro aus der Börse.

Der mutmaßliche Täter war ca. 55 Jahre alt, ca. 170 cm groß und sprach mit Akzent. Er trug graue Bekleidung und eine Mütze ohne Bommel. Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu der beschriebenen Person machen? Wem ist eventuell in diesem Zusammenhang auch ein Fahrzeug aufgefallen? Hinweise an die Polilzei Reinbek unter der Telefonnummer 040/727707-0.

Das sind die Tipps der Polizei

Der Geldwechseltrick ist der Polizei nicht unbekannt. Die Masche läuft immer ähnlich ab: Täter bitten das fremde Opfer, häufig in der Öffentlichkeit, ihnen eine Münze zu wechseln. Wenn das Opfer die Geldbörse öffnet, wird es vom Täter oder einem Komplizen abgelenkt.

Die Polizei rät, bei einer Bitte um Geldwechsel immer Abstand von Fremden halten, damit der Bittsteller nicht in der Geldbörse „beim Suchen helfen“ kann. Zudem sollte man sich niemals von Fremden in das Portemonnaie schauen lassen. Mehr Tipps der Polizei zu den unterschiedlichen Maschen der Kriminellen gibt es im Internet unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

