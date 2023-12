Silvester mit Hund und Katze: Die besten Tipps der Experten

Feuerwerk und Böller lösen bei vielen Haustieren Stress aus. Was dagegen hilft und was bei beruhigenden Medikamenten zu beachten ist.

Ein Chihuahua-Pekinesen-Mix schaut ängstlich in die Kamera. Silvester bedeutet für viele Haustiere großen Stress.

Reinbek. Die Halter von Haustieren müssen sich in der Regel nicht das Hirn zermartern, wo sie Silvester verbringen. Denn das wissen sie schon im August: Zu Hause bei ihren geliebten Vierbeinern, damit diese wegen der verbreiteten Böllerei nicht in Panik verfallen. Kein Wunder, dass Tierfreunde sagen: Lasst es am besten oder begrenzt zumindest die Zeit.

Karen Schönbrodt, Leiterin und Gründerin der Tierherberge Einhorn, hat auch privat ein kleines Rudel. Sie verbringt den Silvesterabend zu Hause, um ihre Tiere im Blick zu behalten, acht Katzen und vier Hunde. „Meine sind mittlerweile ganz entspannt“, stellt sie fest. Aber sie kennt auch andere Fälle – und weiß wertvolle Tipps.

Tipps: So überstehen Hund und Katze entspannt die Silvesternacht

„Das Wichtigste überhaupt ist, dass man selbst ruhig bleibt“, betont die Tierschützerin. „Macht man sich vorher verrückt, überträgt sich die eigene Unruhe auf Hunde und Katzen.“ Vielleicht helfe es, sich vorher bewusst zu machen, dass Tiere vor allem möglichen Angst haben. „Aber sie sterben nicht daran“, beruhigt Schönbrodt. „Auch wenn sie vielleicht einmal zwei Tage nicht fressen oder sich 24 Stunden unter dem Sofa verkriechen. Aber man kann das Verhalten auch umdrehen.“ Sie schwört auf ein Lärmtraining.

Karen Schönbrodt, hier mit Kater Silvester, schwört auf eine langsame Gewöhnung der Tiere an Lärm und Lichtreflexe.

Foto: Susanne Tamm

Sie trainiert ihre Tiere schon vorher und gewöhnt sie an Knallgeräusche, Lärm oder Kamerablitze. „Ich habe kein Problem damit, mich vor meinen Tieren zum Affen zu machen“, erklärt sie lachend. „Ich tue einfach so, als sei das etwas ganz Tolles, wenn es knallt, und sage: ‚Oh, guck mal! Was ist das denn? Feini, feini!‘ Wenn sie sehen, ihre Chefin findet das lustig, reagieren sie auch gleich ganz anders auf fremde laute Geräusche.“ Voraussetzung sei immer, dass die Haustiere zu ihrer Bezugsperson ein vertrauensvolles Verhältnis hätten.

Rechtzeitige Vorbereitung entspannt die Lage an Silvester

Am Silvestertag selbst empfiehlt sie ebenfalls eine rechtzeitige Vorbereitung: „Ich ziehe die Vorhänge zu, beleuchte jedes Zimmer, damit die Lichtreflexe nicht so auffallen“, erzählt die Leiterin des Reinbeker Tierheims. „Außerdem schalte ich Musik und Fernseher ein, damit die Töne vom Krach ablenken. Die Katzen hole ich rechtzeitig herein, und mit den Hunden gehe ich rechtzeitig vormittags oder mittags raus.“ Sie empfiehlt außerdem ein Panikgeschirr mit einem dritten Riemen, aus dem Hunde sich, wenn sie vor Schreck durchgehen, nicht herauswinden können.

Martina Schooff kontrolliert die Paddocks ihrer Pferde auch während der Silvesternacht.

Foto: Susanne Tamm

Martina Schooff vom Pferdegnadenhof in Friedrichsruh beherbergt am Silvesterabend sieben Hunde und hat zu Hause acht Katzen. „In Friedrichsruh ist zum Glück mittlerweile nicht mehr so viel los um Mitternacht“, hat sie beobachtet. Sie richtet ihren Tieren dennoch einen Ruheraum im Badezimmer ein, damit sie sich dorthin zurückziehen können. Dort legt sie alle Decken und Kissen der Vierbeiner hinein, lässt die Tür immer einen Spalt offen. Auch sie betont: „Das wichtigste ist, dass der Mensch Normalität ausstrahlt. Ich gehe meist schon gegen 22 Uhr zu Bett und lese. Die Tiere beachte ich nicht weiter.“

Pferde sind entspannt, wenn ihr Leittier ruhig bleibt

Die Katzen könnten sich draußen in den großen Gartenschuppen zurückziehen. Nachts macht Martina Schooff noch einen Kontrollgang bei den Pferden. „Aber auch dort ist meist nicht viel los. Sie galoppieren vielleicht ein bisschen umher, das war’s“, erzählt sie. „Meine Pferde haben den Vorteil, dass sie in einer großen Herde leben. Die Leitstute Püppi kennt das Ganze schon und bleibt ruhig. Die anderen orientieren sich an ihr: Bleibt das Leittier entspannt, bleibt die Herde es auch.“

Zur Vorbereitung sei es wichtig, dass die Pferde und Ponys satt seien und ausreichen Heu zum Knabbern hätten. „Mit vollem Magen regen sich Pferde nicht so leicht auf“, weiß die Tierschützerin. „Und für die Hunde gilt das ebenso. Deshalb füttere ich sie rechtzeitig.“ Ihr junger Hund nehme die Böllerei überhaupt nicht wahr. Bei einem anderen Vierbeiner aus dem Tierschutz sei es schon etwas anders.

Was bei beruhigenden Medikamenten zu beachten ist

Manchen ängstlichen Tieren helfe es, wenn man über ihrem Liegeplatz aus einer Decke und zwei Stühlen eine Höhle baue. Im Zweifel könne man den Vierbeiner vielleicht mit Rescue-Tropfen oder mit einem Hormonnebel beruhigen. Auch Karen Schönbrodt hat schon mit einem Tierarzt zusammengearbeitet und im Notfall ein Beruhigungsmittel gegeben. „Damals hatte ich einen epileptischen Hund und sah mich schon, wie ich an Silvester mit ihm in die Tierklinik fahre“, erinnert sie sich. „Aber das Mittel hat geholfen, und der Hund entwickelte so eine richtige ‚Leck-mich-doch-Haltung‘.“

Die Reinbeker Tierärztin Ute Baron hat aktuell gerade keinen eigenen Hund, kennt das Problem aber nur zu gut: „Ich habe das zum Schluss wirklich gehasst“, sagt sie. „Das Problem ist, dass manches Medikament das Tier nur betäubt, die Panik im Innern aber noch verstärkt.“ So steigerten sich bei manchen Hunden die Ängste von Jahr zu Jahr.

Greife man zu Medikamenten, sollte man auf jeden Fall mit einem Tierarzt zusammenarbeiten und nicht etwa in die Apotheke für Menschen greifen: „Das ist keine gute Idee“, warnt sie. Allenfalls Rescue-Tropfen könne man dort bekommen. Allerdings würden auch diese Mittel nicht wie auf Knopfdruck wirken, sondern müssten bereits zwei bis drei Tage vor Silvester eingenommen werden, um zu wirken. Ute Baron öffnet ihre Praxis beispielsweise erst wieder am 2. Januar.

Wichtig: Ein ruhiger Rückzugsraum für Hund und Katze

Der Rat der Reinbeker Tierärztin: „Am besten, man verreist irgendwo hin, wo es ruhig ist. Oder man sucht einen ruhigen Raum. Gerade Zimmer mit Installationen von Leitungen wie Bad oder Keller scheinen die Vierbeiner erstaunlicherweise zu beruhigen“, empfiehlt sie.