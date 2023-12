Silvestertusch: Ahrensburger Kirche zündet Musik-Feuerwerk

Die Sopranistin Anne Maj Hansen singt in Ahrensburg.

Ahrensburg. In Ahrensburg können die Menschen das Jahr 2023 mit festlicher und heiterer Musik ausklingen lassen. Am Sonntag, 31. Dezember, treten die Organistin Nataliya Abryutina, die Sopranistin Anne Maj Hansen und Heiko Kremers (Flügelhorn/Trompete) ab 21 Uhr in der St. Johanneskirche (Rudolf-Kinau-Straße 19 ) auf.

Für viele Gäste ist dieser Silverstertusch schon zur Tradition am letzten Abend des Jahres geworden. Die drei Musiker haben ein gut einstündiges Programm vorbereitet. Die Bandbreite reicht von den sanften und fröhlichen Klängen der Weihnachtszeit bis zum karnevalistischen Feuerwerk und Champagnerlaune. Zu hören sind strahlende Musik aus Händels Messias, Chansons von Gabriel Fauré, sanfte Klänge aus der Feder von Johann Sebastian Bach, „Souvenirs“ von Ivan Boumans und anderes mehr.

Silverstertusch in Ahrensburg verspricht auch ein paar ungewohnte Klänge

An dem Abend dürfte für jeden Geschmack etwas dabei sein. Und wie immer können sich die Besucher auf ein paar ungewohnte Klänge und Überraschungen freuen.

Mehr Themen aus Ahrensburg

Der Eintritt zu diesem Konzert ist frei. Am Ausgang wird um eine Kollekte für die Kirchenmusik an St. Johannes gebeten. kx