Polizei Trittau: Einbruch in Einfamilienhaus – Kamera filmt die Täter

Zwei Männer brechen am Mühlenweg in Trittau Haustür auf und durchwühlen Räume. Kriminalpolizei veröffentlicht Personenbeschreibung.

Trittau. Zwei Unbekannte sind am frühen Mittwochabend in ein Einfamilienhaus am Mühlenweg in Trittau eingebrochen. Die beiden Täter haben die Haustür aufgebrochen und dann die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei wurden sie von einer Videokamera gefilmt. Beide Männer waren vermummt.

Ein Täter wird wie folgt beschrieben: etwa 20 bis 30 Jahre alt, 1,65 bis 1,75 Meter groß, von normaler Statur, dunkelhaarig, bekleidet mit einer Jacke mit Kapuze, die an den Schultern, an den Ellenbogen und an der Brust mit je zwei auffälligen, reflektierenden Applikationen versehen ist, und einer Hose mit vertikal verlaufendem Strich an den Hosenaußenseiten. Der zweite Täter soll zwischen 18 und 25 Jahre alt, etwa 1,55 bis 1,65 Meter groß und ebenfalls von normaler Statur und dunkelhaarig sein. Er trug eine Jacke mit Kapuze und gegebenenfalls eine Jogginghose.

Polizei hofft nach Personenbeschreibung auf Zeugenhinweise

Die Tat ereignete sich zwischen 17.20 Uhr und 17.35 Uhr. Zeugen, denen am Mittwoch die beschriebenen Personen oder auch verdächtige Fahrzeuge im Bereich des Mühlenweges in Trittau aufgefallen sind, können sich unter der Telefonnummer: 04102/809-0 mit der Kripo in Ahrensburg in Verbindung setzen.