Hausbewohner meldet verdächtigen Mann (62) – Festnahme

Wentorf. Die Polizei Wentorf hat am Donnerstag, 14. Dezember, gegen 14 Uhr einen 62-Jährigen festnehmen. Der Mann soll zuvor versucht haben, in ein Einfamilienhaus an der Moorkoppel in Wentorf einzubrechen. Dem Bewohner des Hauses war er aufgefallen, weil er sich sonderbar auf seinem Grundstück bewegt hatte. Dies konnte der Wentorfer dank einer Sicherheitsüberwachung per Videokamera beobachten. Da ihm der Unbekannte verdächtig vorkam, rief er sofort die Polizei.

Durch die Kameraübertragung konnte er den Tatverdächtigen gut beschreiben. Daher gelang es den Wentorfer Polizisten, den Verdächtigen nahe der Feldstraße aufzuspüren und dort vorläufig festzunehmen. Was die Beamten bei dem Mann gefunden haben, passte ins Bild: Einbruchswerkzeug.

Gegen den Verdächtigen liegen bereits drei Haftbefehle vor

Zudem ist der 62-Jährige für die Beamten kein Unbekannter: Gegen den Festgenommenen liegen bereits drei Haftbefehle vor – einer davon wegen eines Einbruchs in Reinbek im Dezember 2021. Am Nachmittag des 15. Dezember wurde er daher dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Staatsanwaltschaft in Lübeck und die Kriminalpolizei in Reinbek ermitteln jetzt gemeinsam. Dabei prüfen sie auch mögliche Zusammenhänge zu weiteren Einbrüchen in der Region.