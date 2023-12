Polizei Stormarn: SUV aus Einfahrt in Reinbek gestohlen

Hyundai Kona verschwindet von Grundstück am Allersteiner Weg in Reinbek. Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen.

In Reinbek haben Kriminelle einen SUV im Wert von 18.000 Euro gestohlen (Symbolbild).

Reinbek. Unbekannte haben in Reinbek einen SUV im Wert von rund 18.000 Euroaus einer Einfahrt gestohlen. Nach Angaben der Polizei verschwand der graue Hyundai Kona mit Hamburger Kennzeichen in der Zeit zwischen Montag, 4. Dezember, 15 Uhr, und Dienstag, 5. Dezember, 11 Uhr, von einer Einfahrt am Allersteiner Weg.

Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die im Tatzeitraum oder an den vorherigen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 040/727707-0 entgegen.