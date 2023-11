Nach einer Schlägerei in Bad Oldesloe sucht die Polizei Zeugen.

Polizei Stormarn Schlägerei an Bushaltestelle – Mann schwer verletzt

Bad Oldesloe. In der Nähe der Bushaltestelle im Schanzenbarg 2 in Bad Oldesloe ist es zwischen mehreren Personen zu einer Schlägerei gekommen, bei der ein Mann schwer verletzt wurde. Wie die Polizei jetzt mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am Donnerstag, 23. September, gegen 19.15 Uhr. Fahrgäste eines Busses der Linie 8102 mussten das Geschehen aus nächster Nähe ansehen.

Der Busfahrer hupte mehrfach, was die Beteiligten der Schlägerei kurz dazu veranlasste, voneinander abzulassen. Der schwer verletzte Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun nach Fahrgästen des Busses sowie Anwohnern aus der unmittelbaren Nähe der Haltestelle, die Angaben zu den beteiligten Personen machen können und noch nicht von den Ermittlern befragt wurden. Sie werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Lübeck unter der Telefonnummer 0451/131 46 05 oder per E-Mail unter KDD.Luebeck.BKI@polizei.landsh.de zu melden.