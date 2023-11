Vertrieb und Ehrenamt: Der Unterschied ist gar nicht so groß

Barsbüttel. Dass Detlef Böschs nächster Geburtstag sein 80. sein wird, sieht man ihm nicht an. „Ehrenamt hält eben jung“, sagt der Barsbütteler. Er will nicht kokettieren, sondern ist davon wirklich überzeugt. Und zwar so sehr, dass er möglichst vielen Menschen diese besondere Art des Jungbrunnens schmackhaft machen will.

Als Mitbegründer und langjähriger Vorsitzender der Bürger-Stiftung Barsbüttel hat Bösch mit seinen Mitstreitern in den vergangenen zwölf Jahren in Spitzenzeiten bis zu 200 Frauen und Männer motiviert, sich regelmäßig ehrenamtlich in der Region zu engagieren. Auch wenn er nach zwölf Jahren den Vorsitz in diesem Monat an Diana Ramme übergeben hat, bleibt er der Stiftung als Beirat erhalten.

Bürger-Stiftung Barsbüttel hat jetzt eine Vorsitzende

„Ich gehe gern auf Menschen zu und hab‘ keine Angst vor Gesprächen“, sagt der ehemalige Vertriebler. Damals hat er mit dieser Eigenschaft Geld verdient – heute ist sie innerhalb der Stiftungsarbeit Gold wert. Denn Stiftungen wie die Bürger-Stiftung Barsbüttel leben in erster Linie von Menschen, die Zeit und Tatkraft investieren.

Die stellvertretende Vorsitzende Gabriela Wurst ist ebenfalls seit der Gründung der Bürger-Stiftung Barsbüttel dabei.

„Um die zu finden und für uns zu gewinnen, haben wir von Anfang an viel Pressearbeit gemacht. Wir sind außerdem auf Märkten und Messen präsent, um Fragen zu beantworten, unsere Projekte zu erklären und bekannt zu machen“, sagt Detlef Bösch. Darin sieht er die wichtigsten Erfolgsgeheimnisse der Bürger-Stiftung, die während der Corona-Zeit zwar auch zu kämpfen hatte, mittlerweile jedoch wieder fest auf die Unterstützung von rund 100 Ehrenamtlichen bauen kann.

Es gibt Lernpaten, Busbegleiter, Grünpaten und Integrationspaten

Unter dem Hauptmotto „Jung und Alt gemeinsam stark“ setzt die Stiftung seit ihrer Gründung im Oktober 2011 eine Vielzahl von Projekten um, die das soziale Leben in Barsbüttel bereichern: Lernpaten stehen Grundschulkindern bei den Hausaufgaben zur Seite. Busbegleiter sorgen für eine streitfreie Fahrt in die Schule, Grünpaten bepflanzen Beete. Integrationspaten begleiten Geflüchtete, unterstützen sie beim Zurechtfinden in der fremden Welt.

Über ein Projekt freut sich Bösch besonders. „In der Gemeinschaftsschule haben wir als Stiftung die Idee angeregt, dass Schüler einmal in der Woche eine soziale Einrichtung besuchen, um dort zu helfen. Das wurde dann zu einem festen Bestandteil des Schulangebots.“ Die Schüler haben Abwechslung, lernen Neues kennen und erfahren, wie bereichernd es sein kann, andere zu unterstützen. Außerdem zeige es ihnen, wie sinnvoll Ehrenamt ist – und im besten Fall blieben sie voller Überzeugung „daran hängen“.

Die meisten Ehrenamtler gehören zur Generation 50plus

Das würde den Nachwuchssorgen entgegenwirken. Laut der Datenbank Statista ist die Mehrheit der Ehrenamtler in Deutschland zwischen 50 und 59 Jahre alt, dicht gefolgt von Menschen im Alter von 70plus. „Das liegt am Leben und seinen Anforderungen“, sagt Bösch. Der dreifache Vater spricht aus eigener Erfahrung: „In der ersten Lebenshälfte sind erst einmal andere Dinge wichtig: Ausbildung, Beruf, Familiengründung, Kinder. Da ist es tatsächlich schwierig, jemanden von einer zusätzlichen Aufgabe zu begeistern. Doch wenn das alles in trockenen Tüchern ist, suchen viele Menschen nach neuen Aufgaben.“

Und die sollen vor allem Freude machen und nicht nur reine Pflichterfüllung sein. Das sieht auch Böschs Vorstandskollegin Gabriela Wurst so, die ebenfalls Mitbegründerin der Bürger-Stiftung Barsbüttel ist. „Wir lassen unseren Zeitspendern so viele Freiheiten wie möglich“, sagt sie. „Jeder soll das machen, was ihm Spaß macht, und das auch nur in dem zeitlichen Ausmaß, wie er will. Niemand sollte grummelig sein Ehrenamt abarbeiten.“

Unter dem Dach der Bürger-Stiftung Stormarn entstehen Kontakte

Einmal im Jahr sind alle Geld- und Zeitspender der Bürger-Stiftung Barsbüttel vom Vorstand zu einem Essen eingeladen – auch das stärke das Gemeinschaftsgefühl und sorge für viele neue Ideen. „Weil wir den Stiftungsfonds unter dem Dach der Bürger-Stiftung Stormarn gegründet haben, stehen wir außerdem in engem Kontakt zu anderen Stiftungen in der Region“, sagt Bösch.

Dadurch profitiere man auf kurzem Weg von guten Kontakten und anderen Angeboten: So startete beispielsweise dank einer Zusammenarbeit mit der Eheleute Schmöger-Stiftung, die sich der Aufklärung über Depressionen verschrieben hat, eine Gesprächsrunde in Barsbüttel.

Die Dachstiftung kümmert sich um Verwaltung und Finanzielles

Innerhalb der Dachstiftung sind neben der Barsbütteler Stiftung weitere fünf regionale Bürger-Stiftungen sowie 37 Stiftungsfonds beheimatet. Seit ihrer Gründung vor 15 Jahren hat die Bürger-Stiftung Stormarn rund 1,4 Millionen Euro ausgeschüttet. Sie übernimmt alle administrativen Aufgaben, kümmert sich um Verwaltung und Finanzielles. Die Stifter können sich so ganz auf ihre Projekte konzentrieren.

„Hätte es diese Möglichkeit der Kooperation nicht gegeben, hätten wir uns wohl nicht für die Form einer Stiftung entschieden“, sagt Detlef Bösch. Es sei ein großer Vorteil, dass Experten sich unter anderem um Buchhaltung und Geldanlagen kümmern. „Als ich damals als frisch gebackener Rentner einen effektiven Weg suchte, möglichst viele Menschen zu aktivieren, hat mir zum Glück jemand aus der Stadtverwaltung den Tipp mit der Bürger-Stiftung Stormarn gegeben. Bereits nach den ersten Gesprächen mit Geschäftsführer Jörg Schumacher wurde deutlich: Dort stimmt das ganze Drumherum.“

Am offiziellen Startdatum im Oktober 2011 waren bereits 17 Ehrenamtler mit an Bord. Trotz aller Freiheiten müsse ja jemand „den Hut aufhaben“, sagt Wurst. Je mehr Menschen sich engagierten, desto wichtiger sei es gewesen, den Überblick zu behalten, passende Aufgaben zu finden und als fester Ansprechpartner jederzeit zur Verfügung zu stehen.

Der Großvater möchte Zeit fürs Enkelkind haben

Diesen Job hat Detlef Bösch als Vorsitzender gern übernommen. Nach zwölf Jahren hat er sich jetzt aus der ersten Reihe zurückgezogen. „Mit 79 bin ich das erste Mal Großvater geworden“, sagt er. Dem wolle er sich nun ganz und gar widmen.

„Sicherlich werde ich auch künftig mitten in der Nacht mit einer neuen Idee für die Stiftung aufwachen“, sagt Detlef Bösch und lacht. Und er werde auch weiterhin Menschen motivieren und sie anstiften, Gutes zu tun. Das liegt ihm einfach im Blut.

Der Weg zum Ehrenamt: Wer die Bürger-Stiftung Stormarn finanziell oder ehrenamtlich unterstützen möchte, bekommt im Stiftungsbüro unter Telefon 04537/707 00 13 und per E-Mail an info@buerger-stiftung-stormarn.de Auskunft. Details zur Bürger-Stiftung Barsbüttel und weiteren regionalen Organisationen stehen auf der Internetseite www.buerger-stiftung-stormarn.de.