Polizei ermittelt. Krimineller schleicht sich unbemerkt herein. Im Obergeschoss kommt es zur Begegnung. Was dann passiert.

Polizei Stormarn Schreckmoment in Ammersbek: Frau trifft in Haus auf Dieb

Ammersbek. Schreckmoment in Ammersbek: In den Räumen ihrer Firma traf die Mitarbeiterin eines Unternehmens auf einen Dieb. Wie die Polizei erst jetzt informierte, kam es bereits am Mittwoch, 8. November, zu dem Vorfall. Gegen 12.30 Uhr sei der Mann durch eine unverschlossene Tür unbemerkt in das Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Schäferdresch eingedrungen.

Die Mitarbeiterin habe sich zu diesem Zeitpunkt im Obergeschoss aufgehalten, als der Unbekannte plötzlich vor ihr stand. Die Frau habe den Mann aufgefordert, das Haus zu verlassen, was dieser auch getan habe und zu Fuß geflüchtet sei. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen wegen eines versuchten Einschleichdiebstahls übernommen.

Polizei ermittelt: Dieb schleicht sich unbemerkt in Haus in Ammersbek

Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge machte der Kriminelle keine Beute. Die Ermittler hoffen, den Mann mit der Hilfe von Zeugen fassen zu können. Er wird beschrieben als etwa 35 Jahre alt und schlank. Er habe schwarze Kleidung getragen und ein sehr gepflegtes Erscheinungsbild gehabt. Die Polizei bittet vor allem um Angaben zur Identität und zur Fluchtrichtung des Mannes. Auch Beobachtungen über Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes könnten wichtig sein. Hinweise nimmt die Kripo unter Telefon 04102/80 90 entgegen.