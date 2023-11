Polizei Stormarn: Einbrecher durchsuchen Haus in Trittau

Kriminelle dringen in Einfamilienhaus an der Hinschkoppel ein. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei. Das ist bislang bekannt.

Trittau. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Trittau. Unbekannte waren nach Angaben der Beamten am Freitag, 10. November, zwischen 15 und 19.15 Uhr in das Gebäude an der Hinschkoppel eingedrungen und es nach Wertgegenständen durchsucht. Dazu hatten sie die Terrassentür aufgebrochen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause.

Zur Beute und zum entstandenen Sachschaden konnte die Polizei am Montag keine Angaben machen. Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die an der Hinschkoppel in Trittau verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/80 90 entgegen.