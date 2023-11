Polizeri: Einbrecher stehlen Spezialwerkzeug aus Technikfirma

Ahrensburg. Einbrecher sind in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 3. und 4. November, im Ahrensburger Gewerbegebiet Nord unterwegs gewesen. Die Täter hatten es offensichtlich gezielt auf eine Technikfirma an der Straße Bookkoppel abgesehen, die von der Kurt-Fischer-Straße abgeht. Sie stahlen Spezialwerkzeuge aus dem Lager. Zur genauen Schadenshöhe macht die Polizei keine Angaben.

Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand drangen die Kriminellen in der Zeit zwischen 17 Uhr am Freitag und 10.15 Uhr am Sonnabend in das Gebäude ein. Sie brachen mit Gewalt ein Fenster des Unternehmens auf. Dann transportierten sie die Werkzeuge ab und flüchteten.

Einbruch in Ahrensburg: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hofft, dass Zeugen den Einbruch im Gewerbegebiet bemerkt haben könnten. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Bookkoppel beobachtet hat, sollte sich bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/809-0 melden. Dort werden auch alle weiteren Hinweise entgegengenommen. kx