Polizei Stormarn: Einbrecher durchsuchen Post im Bargteheider Famila-Markt

Bargteheide. Einbrecher sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 25. und 26. Oktober, in die Filiale der Deutschen Post im Bargteheider Famila-Supermarkt eingedrungen. Nach dem derzeitigen Erkenntnisstand der Polizei entfernten die Täter ein Fenster, um in das im Gewerbegebiet an der Straße Am Redder gelegene Gebäude zu kommen. „Dabei wurde gegen 2.30 Uhr der Alarm ausgelöst“, sagt eine Polizeisprecherin.

Die Einbrecher nahmen sich noch die Zeit, den Postbereich zu durchsuchen. Über die Beute können laut Polizei derzeit keine gemacht werden. Als die Beamten am Supermarkt eintrafen, waren die Täter schon wieder weg. Eine Fahndung blieb ergebnislos.

Einbruch im Bargteheider Famila-Markt: Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen. Sie hofft darauf, dass Zeugen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich bei Famila in Bargteheide beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegengenommen.