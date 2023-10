Polizei Stormarn: Einbrecher schlagen in Glinde und Reinbek viermal zu

Mehrere Taten an einem Abend. In zwei Fällen wurden die Kriminellen gestört. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Glinde/Reinbek. Die Polizei ermittelt nach einem Einbruch und vier Einbruchsversuchen am Dienstagabend, 24. Oktober, im Süden Stormarns. Zweimal schlugen Unbekannte an der Haidkrugchaussee in Reinbek zu. Nach Angaben der Polizei verschafften sie sich zwischen 21.30 und 21.40 Uhr Zugang zu einem Einfamilienhaus, indem sie ein Fenster aufbrachen, und durchsuchten die Räume nach Wertgegenständen. Welche Beute die Einbrecher dabei machten, ist laut noch unklar.

Bei einem zweiten Einfamilienhaus in direkter Nachbarschaft scheiterten die Kriminellen bei dem Versuch, durch ein Kellerfenster in das Gebäude einzudringen. Der Tatzeitraum ist laut Polizei unklar. In Glinde waren Unbekannte am selben Abend bei zwei Einbruchsversuchen gestört worden.

Polizei ermittelt nach Einbruch und Einbruchsversuchen in Glinde und Reinbek

In dem ersten Fall lösten die Kriminellen eine Alarmanlage aus, als sie gegen 20 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses an der Straße Im Gellhornpark aufbrachen und flüchteten. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter das Gebäude nicht betreten haben. Später am Abend, gegen 22.35 Uhr, hörten der Bewohner eines Hauses am Stormarnring und sein Nachbar verdächtige Geräusche und bemerkten kurz darauf Spuren eines Einbruchsversuchs. Auch hier gelangten die Unbekannten laut Ermittlern vermutlich nicht in das Haus.

Die Polizei leitete noch am Abend eine Fahndung nach den Tätern ein, welche jedoch erfolglos blieb. Die Kripo Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter Telefon 040/727 70 70 zu melden.