Polizei Stormarn: Diebe stehlen Mercedes-Teile in Barsbüttel

Sieben Fälle in einer Woche angezeigt. Täter erbeuten Fahrerairbags und Außenspiegel. Die Autos standen in diesen Straßen.

Polizei Stormarn Serie: Diebe stehlen Mercedes-Teile in Barsbüttel

Barsbüttel. Autoknacker sind in der vergangenen Woche in Barsbüttel unterwegs gewesen. In der Zeit zwischen Sonntag, 15. Oktober, um 16 Uhr und Sonnabend, 21. Oktober, um 15.15 Uhr ereigneten sich sieben Straftaten.Die Täter hatten es ausschließlich auf Autos von Mercedes-Benz abgesehen. Sie bauten Teile aus und flüchteten unerkannt.

Die betroffenen Autos standen in den Straßen Mittelweg, Fliederweg, Birkenweg und Distelstieg. Vier Fahrzeuge wurden aufgebrochen. Anschließend bauten die Diebe die Fahrerairbags aus den Lenkrädern fachmännisch aus.

Serie in Barsbüttel: Autoknacker haben es auf Mercedes-Teile abgesehen

In allen anderen Fällen hatten es die Täter auf die Außenspiegelgläser abgesehen. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht genau fest, dürfte aber Tausende Euro betragen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Autoaufbrüchen und Diebstählen machen können. Wer im Tatzeitraum in dem Viertel von Barsbüttel verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, sollte sich bei der Kripo in Reinbek unter der Telefonnummer 040/72 77 07-0 melden.