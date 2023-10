Selbst gemachte Geschenkideen per Selbstbedienung

Melanies Traumwerkstatt: Melanie Dreves bietet in ihrem Vordergarten in Reinbek auf Vertrauensbasis selbst produzierte Geschenkideen an.

Reinbek. Ihren Ideen sind keine Grenzen gesetzt – ob T-Shirts, Turnbeutel, Tisch-Sets, Gläser, Regenschirme oder Pferdedecken: Die Reinbekerin Melanie Dreves bedruckt alles nur Erdenkliche individuell. Darüber hinaus bietet sie in ihrem Vorgarten in Reinbek selbst produzierte Geschenkideen wie beleuchtete Adventsgestecke und Ähnliches an. „Melanies Traumwerkstatt“, wie ihr Kleingewerbe offiziell heißt, ist eigentlich ihr Esszimmer an der Königstraße 2, schräg gegenüber der Grundschule Schönningstedt. Aber angeboten werden ihre Artikel auch in dem kleinen, mit Lichterketten verzierten Verkaufshäuschen vor der Haustür. Das Besondere: Sie verkauft alles dort auf Vertrauensbasis.

„Wenn ich durch die Geschäfte butschere, dann finde ich nie etwas, das ich verschenken würde“, erzählt die 39-Jährige. „Die Dinge in den Geschäften passen einfach nicht zu meinem Stil.“ Das ist für die Mutter zweier Teenager jedoch kein Problem, denn: „Wir basteln einfach alles selbst“, sagt sie. Der Keim ihrer Traumwerkstatt wurde vor vier Jahren gesät, als ihre heute 14-jährige Tochter traurig zu ihr sagte: „Mama, die T-Shirts in den Geschäften sind alle so hässlich.“

Melanie Dreves verkauft Geschenkideen aus dem Vorgarten

Daraufhin griffen Melanie Dreves und ihre Töchter zur Selbsthilfe. Am PC entwarfen sie gemeinsam einen coolen Aufdruck für ein schwarzes T-Shirt, das heute noch existiert: schmale horizontale Streifen in allen Regenbogenfarben enden in einem senkrechten Schriftzug. „music“ ist dort zu lesen und darunter: „is all you need“ (Musik ist alles, was du brauchst). Die hellen Streifen sind teilweise durchbrochen, sodass ein Kopfhörer zu erkennen ist. Mittlerweile ist ihre Älteste dem Shirt zwar entwachsen, doch sie hat es an die jüngere, 13 Jahre alte Schwester vererbt. „Das kommt auch nicht weg“, sagt die 39-Jährige, die im Einzelhandel tätig war, bevor sie Mutter wurde.

„Kreativ waren wir allerdings schon immer“, stellt die Reinbekerin fest. Das hat sich mittlerweile herumgesprochen. Immer wieder wird sie nach Geschenkideen gefragt: „Hast du da vielleicht etwas Passendes?“ Kein Problem für Melanie Dreves. Und wenn sie nichts hat, tüftelt, entwickelt und entwirft sie so lange, bis etwas gefunden ist und alle zufrieden sind. Gerade hat sie bis drei Uhr nachts YouTube-Clips angeschaut, um zu recherchieren, wie sie am besten Glas und Keramik bedruckt.

Individuelle Schriften mit Plotter und T-Shirtpresse

„Da kann ich mich schon in der Zeit verlieren“, stellt sie fest. „Die Umsetzung geht dann ganz schnell.“ Der Entwurf für ein Shirt wird online auf ihren Plotter übertragen, ein Gerät, das Zeichnungen und Grafiken auf verschiedene Materialien übertragen kann. Zuletzt wird das Motiv in der T-Shirt-Presse bei 160 Grad in die Fasern des Textils eingeprägt.

Melanie Dreves macht ihre Geschenkideen alle selbst, wie diese herbstliche Dekoration.

Foto: Susanne Tamm

„Ich bin aber auch schon mit der Folie und einem Bügeleisen in unseren Reitstall gefahren und habe das gewünschte Motiv direkt im Stall auf dem Fußboden in die Decke gebügelt“, erzählt Melanie Dreves lachend. „Ich finde immer eine Lösung.“

Die Weihnachtszeit steht bei Melanie Dreves hoch im Kurs

Gern greift die do-it-yourself-Anhängerin auch zur Heißklebepistole, um Advents- oder Herbstgestecke zusammenzustellen. Bei einem Beispiel, das sie präsentiert, thronen ihre selbst bedruckten Adventskerzen auf umgedrehten Weingläsern, unter den Kelchen schimmern kleine Christbaumkugeln, darunter leuchtet eine Lichterkette. Miniatur-Tannenbäume und eine Weihnachtsmann-Figur finden auch noch einen Platz. „Am liebsten würde ich nach dem Sommer direkt in die Weihnachtssaison starten“, verrät Melanie Dreves. „Ich liebe die Adventszeit, mit Herbst oder Halloween kann ich nicht so viel anfangen. Mein Mann Daniel bremst mich da etwas aus, damit ich nicht vor Totensonntag anfange zu dekorieren.“

In ihrem Kleingewerbe wird sie von ihrem Mann unterstützt. Der stöbert schon mal im Internet günstige Materialien auf, die sie für ihre Gestecke verwendet. Beispielsweise Tischsets aus Filz mit den passenden Glasuntersetzern und Bestecktaschen. Er hat sie vor zwei Monaten auch darin bestärkt, ihr eigenes Verkaufshäuschen zu eröffnen.

Mit dem Verkaufshäuschen hat sie sich einen Traum erfüllt

„Davon habe ich schon lange geträumt“, erzählt die 39-Jährige. „Wir reisen jedes Jahr an die Ostsee und dort gibt es viele ähnliche Verkaufsstellen auf Vertrauensbasis. Ich habe mir sie genau angeschaut.“ Vor zwei Monaten hat sie schließlich den Gartenschrank vor der eigenen Haustür aufgestellt.

Bei trockenem Wetter steht die Tür des kleinen, hell gestrichenen Standes weit offen. Ansonsten sollen Interessierte gern die Tür öffnen und alles genau anschauen. Auf der Innenseite der Tür ist sowohl eine Kasse als auch ein QR-Code zum Einscannen montiert, sodass ihre Kundschaft sowohl bar als auch per PayPal bezahlen kann, wenn sie sich etwas herausnimmt.

Alle Artikel sind mit Preisen ausgezeichnet: Eine bedruckte Adventskalender-Kerze etwa kostet 3, mit selbst gefertigter Verpackung 4 Euro, das Adventsgesteck 25 Euro. Ein Textildruck auf privatem Shirt kostet zehn Euro. Bei der Entwicklung der Motive werden die Kunden über WhatsApp auf dem Laufenden gehalten.

Nachts bleibt der Verkaufsstand leer

Geöffnet ist jeden Tag von 9 bis 21 Uhr. „Tatsächlich räume ich das Häuschen abends komplett leer“, erzählt sie. „Dann tausche ich schon mal alles durch, um auch mal etwas Neues zu zeigen.“ Wer etwas in Auftrag geben möchte, erreicht sie unter kontakt@melanies-traumwerkstatt.de oder unter 0151/67 33 00 11.